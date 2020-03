Le Nike Hoop Summit, le McDonald’s All American Game et le Jordan Brand Classic annulés à leur tour

Les uns après les autres, tous les événements de basket sont annulés à cause du coronavirus aux États-Unis. Aujourd’hui, nous apprenons qu’il nous sera impossible de voir les meilleurs lycées (internationaux et Américains) à l’oeuvre cette année, puisque le McDonald’s All American Game (1er avril), le Nike Hoop Summit (10 avril) et le Jordan Brand Classic (27 mars) ont été annulés.

L’impact de cette annulation pour les lycéens américains reste très limité puisqu’ils sont régulièrement observés au cours de la saison. Toutefois cela pourrait en avoir sur les internationaux, moins exposés.

After careful consideration, we have decided to cancel the 2020 McDonald’s All American Games and all associated events. More details on https://t.co/8739cEQ7IK. pic.twitter.com/9hx8PH522K — McDonald's All American Games (@McDAAG) March 12, 2020

As we continue to navigate through the coronavirus (COVID-19) situation, we are cancelling this year’s Jordan Brand Classic planned for March 27. — Jordan (@Jumpman23) March 12, 2020