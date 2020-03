Une saison NBA repoussée jusqu’à tard cet été si reprise il y a ?

Dans l’hypothèse probable où la NBA irait au-delà des 30 jours d’interruption, cela pourrait – si la saison reprend tout court – décaler les Finales NBA 2019-20. Hier, les joueurs des Lakers ont communiqué avec leur GM Rob Pelinka et leur coach Frank Vogel via un ‘conference call’ durant lequel ils ont compris que les propriétaires NBA étaient en faveur d’une reprise de la saison puis des playoffs, que celle-ci se fasse fin juin, fin juillet ou fin août.

Interrogé sur le sujet par Rachel Nichols, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban, qui a parlé d’une possible suspension de la saison de 60 jours, est effectivement allé dans ce sens.

Pour le moment, la ligue a conseillé aux joueurs de rester le plus possible chez eux.

Sources: Lakers players came away from conference call with GM Rob Pelonka, Coach Frank Vogel that NBA owners want to finish regular and postseason, even if goes to late June, July or August.

— Brad Turner (@BA_Turner) March 12, 2020