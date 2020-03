Kevin Love à propos de son don : « J’espère que d’autres suivront ! »

Suite à l’annonce par la NBA de la suspension de sa saison, Kevin Love a décidé de donner 100 000$ (via le Kevin Love Fund) afin d’aider les employés du Rocket Mortgage Fieldhouse (la salle des Cavs 41 soir par saison) de Cleveland, mis au chômage forcé à faire face à cette soudaine interruption. Un geste qui il l’espère se répétera.

La franchise – comme celle de Dallas, d’Atlanta, de Dallas ou encore Sacramento, qui sont aussi propriétaires de leur salle – a elle-même promis jeudi de développer « un plan de rémunération pour continuer à payer notre personnel événementiel et notre main-d’œuvre horaire, impactés par les changements à notre horaire régulier des événements ». Plus de 1000 personnes seraient concernées entre le Rocket Mortgage Fieldhouse et le Canton Memorial Civic Center, salle du Charge en G-League.

« Tout le monde réagit différemment aux situations stressantes. Et la peur et l’anxiété résultant de la récente épidémie de COVID-19 peuvent être très lourdes. Les pandémies ne sont pas seulement un phénomène médical. Elles affectent les individus et la société à de nombreux niveaux, la stigmatisation et la xénophobie ne constituant que deux aspects de l’impact d’une épidémie pandémique. Il est important de savoir que les personnes souffrant d’une maladie mentale peuvent être vulnérables aux effets de la panique et de menaces généralisées. Soyez gentils les uns envers les autres. Soyez conscients de leurs peurs, même si vous ne ressentez pas la même chose. Restez en sécurité et prenez des décisions éclairées pendant cette période. J’encourage chacun à prendre soin d’eux-mêmes et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin – que ce soit en soutenant vos organisations caritatives locales qui annulent des événements ou en communiquant avec vos collègues et votre famille. »