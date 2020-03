En quarantaine, Donovan Mitchell donne de ses nouvelles

Alors qu’il n’avait montré aucun symptome, Donovan Motchell a été testé positif au coronavirus. Tout comme Rudy Gobert il va bien et il a envoyé ce message vidéo pour donner de ses nouvelles.

« Comment ça va tout le monde ? C’est Donovan Mitchell. Je voulais juste vous dire merci pour votre soutien. Ça signifie énormément pour moi. Je me sens bien, les choses se passent bien. Je prends juste les bonnes précautions. Comme me l’ont dit les autorités, je suis en quarantaine. Je suis tout seul ici, je joue aux jeux vidéos toute la journée et je suis impatient de retourner sur les parquets et de jouer pour les meilleurs fans du monde. Ça me manque énormément de ne pas jouer pour vous. On se revoit vite. »