Jordan Bell prend la défense de Rudy Gobert

Alors qu’un enfant aurait été testé positif au coronavirus « après avoir reçu un autographe de la part de Rudy Gobert » lors d’un match contre Boston, l’ex-Warrior Jordan Bell a pris la défense du Français, cible de nombreuses critiques depuis l’annonce de son test positif et de la suspension de la saison NBA, dans un tweet :

Please stop with this narrative of Rudy trying to make it seem like he was patient zero.. for all we know that kid gave it to him https://t.co/vg0EldlAr8

— Jordan Bell (@1jordanbell) March 14, 2020