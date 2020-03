Rick Pitino va quitter le Panathinaikos et retourner en NCAA

L’aventure de Rick Pitino en Grèce va prendre fin. Il a annoncé aujourd’hui aux joueurs de son club du Panathinaikos qu’il allait retourner aux Etats-Unis pour coacher en NCAA. Il finira toutefois sa saison si l’Euroleague reprend, suspendue également à cause de l’épidémie du coronavirus.

De retour aux Etats-Unis, il a pu s’entretenir avec des facs intéressées dont Iona et Grand Canyon, où il a des connaissances. Selon le NY Times c’est finalement à Iona qu’il reprendra sa carrière en NCAA après avoir été poussé vers la sortie par Lousiville en 2017 suite au scandale adidas. Il avait coaché les Cardinals de 2001 à 20017 et y a remporté un titre et participé à 3 Final Fours.

A 67 ans il affiche un bilan de 647-271 en NCAA et en deux saisons en Grèce il a remporté un coupe et un championnat la saison passée.