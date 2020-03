Coronavirus : Rudy Gobert fait un don de plus de 500 000$, dont 100 000€ pour la France

Premier joueur NBA testé positif au coronavirus, ce qui a entraîné la suspension de la saison NBA, Rudy Gobert a été la cible des critiques pour son attitude lors d’une conférence de presse quelques jours avant. Certains jugent qu’au final c’était un mal pour un bien, un dirigeant sportif déclarant « qu’il avait sauvé l’Amérique », en raison de cette prise de conscience.

Rudy s’est excusé pour son attitude, et on apprend via le Jazz qu’il vient de faire plusieurs dons pour plus de 500 000$.

200 000$ pour les employés à temps partiel de la Vivint Smart Home Arena.

100 000$ pour aider les familles touchées par le coronavirus dans l’Utah et l’Oklahoma.

100 000€ pour aider la France dans la lutte contre l’épidémie.