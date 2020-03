Allen Iverson : « Après les matchs j’allais en boîte, donc je portais ce que j’allais porter en boîte après »

Il y a un mois de cela, Allen Iverson était au micro du podcast Dont@Me (The Players’ Tribune), où il avait été interrogé sur le fait d’être le symbole – en tant qu’adepte du style hip-hop – du dress code mis en place par David Stern en 2005.

Au cours de ce même podcast mais cette fois concernant le trashtalking, le MVP 2001 avait raconté une vieille anecdote liée à Kobe Bryant.

« Je me souviens d’un match quand j’étais avec Denver et qu’on jouait les Lakers. Kobe ne faisait rien dans ce match et Kenyon ( Martin ) et J.R. ( Smith ) ont commencé à le chambrer. Je ne sais pas exactement ce qu’ils lui on dit. Ils l’ont réveillé en gros. Quelqu’un était aux lancers-francs et Kobe m’a dit : ‘Chuck – mon surnom – ils m’ont cherché, le Mamba est tombé dans de l’arbre’. Et si vous regardez le match en question, vous verrez. » Allen Iverson

.@alleniverson's got reasons for his fashion game.

Hear him talk style and hoops with @ROSGO21 and @spidadmitchell on #DontAtMe: https://t.co/D6MfIBcDyY pic.twitter.com/n8NATkrY3w

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 21, 2020