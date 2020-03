Dwyane Wade et les cartes : « Mon conseiller financier s’est demandé si j’avais un problème »

Dans une interview sur la gestion de l’argent pour le magazine Men’s Health, Dwyane Wade a confié avoir à une époque suffisamment perdu d’argent aux cartes que son conseiller financier s’est demandé s’il n’avait pas réellement besoin d’aide.

« J’ai perdu de l’argent aux jeux. Je ne suis pas un gros ‘gambler’, je ne vais pas dans les casinos, mais quand tu es athlète pro, jouer aux cartes dans l’avion c’est un rite de passage. C’est un truc d’équipe, c’est comme ça qu’on se rapproche. Et j’ai perdu beaucoup d’argent dans l’avion simplement en jouant avec mes coéquipiers. Il y a eu des fois où je voulais arrêter parce que je perdais trop d’argent, par exemple mon conseiller financier m’a appelé et m’a dit : ‘Hey, est-ce que c’est quelque chose dont il faut qu’on parle, est-ce que tu as un problème ?’. Aujourd’hui je ne joue plus, je suis content que ce soit terminé. » Dwyane Wade