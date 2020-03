Au tour des joueurs des Hornets de venir en aide aux employés de leur franchise : « Nous essayons en tant qu’équipe de faire une différence »

Depuis que la NBA a annoncé suspendre sa saison à cause du coronavirus, de nombreux joueurs comme Zion Williamson, Kevin Love ou Rudy Gobert, ont annoncé leur volonté de donner de l’argent aux employés de leur franchise qui seront impactés par cette suspension. Du côté des Hornets, on a choisi une voie légèrement différente. Ainsi, les joueurs, le Groupe Hornets Sports & Entertainment (l’administrateur de la salle) et les propriétaires des Hornets vont s’associer pour créer un fond qui va permettre d’apporter de l’assistance financière aux personnes touchées par l’annulation de matchs des Hornets, des Greensboro Swarm (G-League) et d’événements comme les concerts.

Les pertes de salaire seront ainsi prises en charge. Les employés du Spectrum Center, où étaient prévus tous ces événements, seront indemnisés jusqu’à fin mars et le staff des Hornets, lui, jusqu’à ce qui aurait dû être la fin de la saison régulière, c’est à dire le 13 avril.

Selon Chris Haynes, de Yahoo Sports, les joueurs des Hornets ont choisi de s’associer avec une idée en tête : que les dons des joueurs ne soient pas publics, dans le but d’éviter l’autopromotion et la compétition entre eux.

« Nous essayons en tant qu’équipe de faire une différence dans ces moments dingues. »

Via NBA.com et Yahoo Sports.