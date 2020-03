Shane Larkin : « Je ne comprends pas que le championnat turc ne soit pas suspendu »

Si le sport aux États-Unis est à l’arrêt à cause du coronavirus, la vie suit toujours son cours. Contrairement à ce qu’il se passe en Europe, où plusieurs pays, comme la France ou l’Italie, sont complètement à l’arrêt. En conséquence, les joueurs américains sont retournés chez eux et on fait part de leur sentiment sur ce qu’il se passait sur le Vieux Continent.

« C’est comme un film, vraiment. » David Lighty, qui évolue à l’ASVEL.

Ancien bras droit de Gregg Popovich aux Spurs désormais en charge de l’équipe d’Olimpia Milano, Ettore Messina était aux premières loges pour voir la dégradation de la situation en Italie.

« C’est une situation compliquée. Mais les Italiens et les habitants de Mila sont très disciplinés. Nous avons été durement touchés, malheureusement nous sommes en avance sur les autres pays, qui sont en train d’être touchés aujourd’hui de la même manière que nous il y a deux semaines. On va prier et espérer pour que tout se passe bien. » Ettore Messina.

Du côté de l’ancien joueur de Boston Shane Larkin, c’est l’incompréhension qui prime. Le meneur, qui évolue en Turquie du côté d’Istanbul, ne comprend pas que le championnat turc ne soit pas en pause.

« Je ne veux pas manquer de respect aux personnes qui prennent les décisions, mais je ne comprends pas pourquoi les rencontres de ligue turque continuent à se jouer alors que les autres championnats sont soit annulés, soit suspendus. Je comprends que jouer derrière des portes fermées rend les choses plus sures, mais ce n’est pas encore assez sûr. » Shane Larkin.

Via The Athletic.