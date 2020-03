Jae Crowder veut rester au Miami Heat

Lors de la deadline le Heat de Miami a pas mal modifié son effectif et accueilli Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill. Jusque là celui qui a le plus d’impact n’est pas forcément celui pour lequel les Floridiens ont mis en place le trade puisque Jae Crowder s’est parfaitement intégré et endosse un rôle très important en sortie de banc. Il affiche 11.9 points à 39.9% à 3-pts et 5.8 rebonds en 13 matchs avec le Heat et annonce déjà vouloir rester alors qu’il sera free agent cet été.

« Je veux vraiment en faire ma maison. Je me sens à l’aise ici, je me sens à l’aise avec toute l’organisation, de haut en bas. Si tout se passe comme prévu, je suis certain que tout le monde voudra rester ensemble et construire sur ce que nous faisons cette année pour l’année prochaine avec le même état d’esprit. » Crowder

Toutefois on peut penser que le Heat de Miami ne va pas s’engager sur le long terme avec qui que ce soit cet été puisque la priorité est d’avoir du cap space lors de l’été 2021. Le Heat lui offrira donc sans doute un contrat d’une seule saison si il souhaite le conserver.