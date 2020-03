Charles Oakley dégomme les Knicks et en place une pour Patrick Ewing

Joueur emblématique des New York Knicks entre 1988 et 1998, Charles Oakley a fait une apparition sur le podcast Knicks Fan TV mercredi et il n’a pas mâché ses mots envers la franchise aux résultats/décisions catastrophiques avec qui il a été All-Star et membre de la All-Defensive First Team en 1994.

« Ce n’est pas seulement James Dolan (contre qui il a perdu un procès récemment). Ils n’ont plus de talent. » Charles Oakley

Depuis 2016, la franchise a déjà connu pas moins de 5 coachs entre Derek Fisher, Kurt Rambis, Jeff Hornacek, David Fizdale et Mike Miller. Ce dernier est pour le moment en place par intérim, et deux noms reviennent souvent parmi les candidats au poste de head coach à Big Apple : Jeff Van Gundy, actuel consultant TV ayant déjà coaché l’équipe entre 1996 et 2001 mais qui n’a pas coaché en NBA depuis 2007 avec les Houston Rockets. Il a en revanche coaché Team USA dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde 2019, en remportant notamment une médaille d’or en 2017 (FIBA AmeriCup).

« Avec ces gars-là, un coach comme Jeff ? Si je connais bien Jeff – et j’ai joué pour lui, je sais comment il coachait – je pense que ce serait difficile pour lui de revenir et de coacher des jeunes. Ses principes offensifs et défensifs sont totalement différents de ceux d’aujourd’hui. » Charles Oakley

Et Patrick Ewing, légende des Knicks, pour qui il a joué de 1985 à 2000 et actuel coach de Georgetown en NCAA.

« Je ne traite pas avec Patrick. Il est l’un des gars les plus difficiles avec qui j’ai joué. J’ai joué avec Patrick pendant 10 ans, on se connaît. Ça a été 10 années difficiles parce que ce n’est pas facile de jouer avec lui. Il requiert beaucoup d’attention. » Charles Oakley

Les Knicks, 12èmes de la conférence Est (21-45) au moment de la suspension de la saison, n’ont fait pas les playoffs depuis 2013. Et ne sont pas près de les retrouver non plus selon Oakley.

« Ça va prendre des années. C’est comme conduire de New York jusqu’au Texas. La route est longue. » Charles Oakley

via SNY