Danny Green : « Lui ou quelqu’un d’autre, cela allait arriver de toute façon »

Alors qu’un troisième cas de COVID-19 a été détecté en NBA, Danny Green des Los Angeles Lakers a pris la défense – comme Jordan Bell hier et Charles Barkley avant lui – de Rudy Gobert, premier joueur testé positif mercredi.

« Les gens le rendent responsable de beaucoup de choses, il a clairement été imprudent à certains moments, qui peut dire que c’est forcément pour ça que c’est arrivé ? Il aurait probablement dû se montrer plus prudent, mais tout n’est pas de sa faute. Il faut voir le côté positif des choses. Lui ou quelqu’un d’autre, cela allait arriver de toute façon. Quelqu’un en NBA allait attraper le virus et entraîner une prise de conscience. Je ne pense pas qu’il devrait être autant blâmé et critiqué. Je veux dire, ça pouvait arriver à n’importe qui. » Danny Green

“I don’t think he should be blamed or bashed as much as he is."

