Les entraînements restent interdits pour une durée indéterminée

Après avoir initialement interdit les entraînements collectifs traditionnels pour le weekend, la NBA a prolongé cette interdiction « indéfiniment » selon Tim Bontemps d’ESPN. Les joueurs resteront autorisés à effectuer des workouts personnels dans leurs salles d’entraînements respectives. Cela signifie pas plus d’un joueur par panier et pas plus d’un joueur en salle de musculation.

Une décision qui suit les consignes de « distanciation sociale » et d’isolation données par le gouvernement, qui recommandé hier d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes pour une durée qui pourrait aller jusqu’à 2 mois.

La NBA a aussi conseillé à ses équipes de vérifier la température de chaque personne entrant dans leurs salles d’entraînement, la fièvre étant l’un des symptômes les plus communs pour les personnes ayant contracté le coronavirus.

The NBA has extended its ban on team practices indefinitely, league sources tell ESPN. Players are still able to work out individually at team facilities.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) March 16, 2020