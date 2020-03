Les joueurs NBA ré-autorisés à voyager

Au lendemain de l’annonce de la suspension de sa saison, la NBA avait donné à ses joueurs plusieurs consignes valables jusqu’au 16 mars dont celle de rester en ville. Celle-ci a été levée et à partir de ce lundi, ils sont donc à nouveau libres de quitter, avec consultation préalable et tout en restant en contact permanent avec la franchise, la ville de leur équipe.

Cela permettra à certains de rejoindre leur famille, avec qui ils devront communiquer leur adresse et comme c’était déjà le cas jusque-là « rester à la maison » et appliquer les consignes de « distanciation sociale ». Les équipes sont encouragées à prendre des nouvelles (santé/basket) quotidiennes de leurs joueurs via FaceTime ou Skype selon Shams Charania (The Athletic).

Sources: Players who travel out of team's market during NBA season hiatus must: Provide whereabouts; remain home, do social distancing. Team permitted to pay for certain travel.

Teams also encouraged to establish daily health/basketball check-ins (such as via FaceTime, Skype). https://t.co/9uoboDoJ8L

