Steve Kerr sur Stephen Curry : « On était très inquiet, on se disait qu’il avait peut-être le coronavirus »

Avant les cas positifs de Rudy Gobert, puis Donovan Mitchell et dernièrement Christian Wood, les Golden State Warriors ont eu une petite frayeur concernant Stephen Curry. Le meneur de jeu avait des symptômes grippaux le 7 mars, et les Warriors l’ont examiné de près et ont finalement conclu qu’il avait une grippe A.

« On était très inquiet, on se disait qu’il avait peut-être le coronavirus. Et c’est pour ça que les docteurs de l’équipe suivaient de très très près son cas. Je me sentais coupable parce qu’il avait joué contre Toronto, et le jour suivant on est allé à cette marche (A Oakland contre les violences avec armes à feu), on a rencontré des gens… Donc quand il est tombé malade le lendemain, je me suis dit : « Oh misère ! » Il fallait que je le renvoie chez lui. Il n’était pas malade le jour d’avant, mais c’était une grosse journée, il revenait et il y avait toute cette énergie, cette émotion dans le match. Quand il est tombé malade, je me suis senti responsable parce que je l’ai invité à prendre part aux festivités à Oakland. Mais il m’a assuré que ça n’avait rien à voir. » Steve Kerr.

Le meneur de jeu a raté deux rencontres et devait faire son retour jeudi soir face à Brooklyn, dans un match d’abord annoncé à huis clos, puis finalement reporté. Les Warriors, comme la plupart des membres des équipes NBA se sont mis en quarantaine, et Steve Kerr, très très occupé lors de la saison NBA, a plus de temps à lui et il a enchaîné les épisodes de The Crown.

« C’est évident que rien ne va se passer dans les jours qui viennent. Il y a un effort qui est fait pour inverser les choses, dans le pays, mais aussi dans le monde. On a le sentiment qu’on doit suspendre plein de choses pour plusieurs semaines au minimum. Donc on ne fera pas d’entraînements, mais on va attendre de voir ce que la NBA dit, et on va s’assurer de va faire attention à nos joueurs et de suivre les instructions des experts. » Steve Kerr.

En attendant un retour plus à la normale, Kerr prend ses précautions, et il demande à ses joueurs de se maintenir en forme et prêts.

« Je leur ai dit de traiter ça comme un break, même s’ils sont loin de l’équipe et qu’ils ne sont pas supervisés, il va bien falloir jouer un match à un moment donné. Donc je pense que les gars vont s’assurer de faire de l’exercice, travailler leur condition physique. Et si la saison recommence, je suis certain que la NBA nous donnera un peu de temps pour nous entraîner, et nous trouverons un moyen d’être prêts. » Kerr

Via NBC