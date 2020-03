Pas de contrôles anti-dopage durant la suspension de la saison NBA

La saison NBA est suspendue jusqu’à nouvel ordre et au vu de la situation la ligue et le syndicat des joueurs se mettent d’accord sur des mesures exceptionnelles. La dernière en date, révélée par Yahoo! Sports, concerne les contrôles anti-dopages. La NBA et le NBPA (syndicat des joueurs) ont trouvé un accord pour suspendre les contrôles anti-dopage pendant la période d’inactivité.

Les joueurs subissent normalement 6 tests inopinés chaque année lors de la saison et durant l’intersaison, ce qui est fixé par l’accord collectif.

Ces derniers mois les contrôles positifs se sont multipliés et certains vont pouvoir souffler un peu…