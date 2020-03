Pat Riley sur le récital de Dwyane Wade lors des finales 2006 : « Nous avons vu ce qu’était un vrai GOAT »

Dwyane Wade a marqué la planète NBA durant près de 20 ans, de son premier match de Summer League à son dernier match joué avec le Heat, en passant par ses trois titres NBA du côté de South Beach. Un joueur hors normes, non pas seulement pour les fans, mais pour tous ceux qui ont pu le côtoyer de près.

Ces futurs adversaires n’ont d’ailleurs pas mis bien longtemps à se rendre compte du phénomène. C’était lors d’un match d’entrainement, l’été à Chicago, en marge de la saison 2003. Michael Jordan, Paul Pierce et Shawn Marion y prenaient notamment part.

« Il était juste courageux, il n’avait peur de rien. Je me disais ‘Comment ce rookie peut-il venir ici et jouer de cette manière ?’ Alors qu’il y avait tous ces All-Stars et certains des meilleurs joueurs ici ? » Paul Pierce

Quelques semaines après, Stan Van Gundy a dressé le même constat. D-Wade était un talent unique. Nous sommes en Summer League, et le Heat de Wade affronte les Cavs de LeBron James, lui aussi rookie.

« Nous étions en Summer League contre Cleveland. Le match était très serré et comme je l’ai vu faire très souvent, il a marqué le buzzer beater pour battre l’équipe de LeBron. C’était très clair, nous avions un gars vraiment spécial. » Stan Van Gundy

Wade est un joueur qui n’a jamais fui ses responsabilités, et encore moins dans les moments où son équipe avait besoin de lui. Pat Riley et Erik Spoelstra se remémorent ainsi le Game 3 des Finales 2006. Le Heat est mené 2-0, et les Mavericks sont en passe de remporté le troisième match de la série.

« Quand nous étions menés de 13 points avec 6 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps contre Dallas et proche du 3-0, c’est là que la lumière est venue de lui. C’est là que nous avons vu ce qu’était un vrai GOAT (meilleur de l’histoire). » Pat Riley « Ce qu’il s’est passé était une putain de tornade pendant 6 minutes, et nous avons gagné le match » Erik Spoelstra

Un souvenir qui a aussi marqué son futur coéquipier, Chris Bosh.

« C’était les foutues Finales. C’est le genre de choses que Jordan et nos héros ont l’habitude de faire. C’était incroyable. Tu regardes ça et tu te dis ‘Je connais ce gars, c’est dingue' ». Chris Bosh

Pour Udonis Haslem, présent sur le parquet à ce moment-là, c’est le calme du n°3 qui avait impressionné le vétéran à l’époque.

« J’ai eu l’opportunité de regarder le match 3 il y a peu de temps. J’étais en train de lui parler par texto et je lui disais : ‘Mec tu étais tellement calme, posé. Pour quelqu’un d’aussi jeune, c’était vraiment impressionnant.’ À ce moment-là, j’étais inquiet à l’idée de défendre sur Dirk Nowitzki. Mais je n’étais vraiment pas inquiet à propos de D-Wade vu comment il paraissait calme. » Udonis Haslem

Via ESPN