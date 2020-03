Vers une interdiction des regroupements de plus de 50 personnes aux Etats-Unis pendant deux mois ? Reprise de la NBA mi-juin ?

Information très importante puisque les CDC, centres pour le contrôle et la prévention des maladies, qui forment la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, viennent d’annoncer qu’ils conseillaient de reporter ou d’annuler le moindre événement de plus de 50 personnes pour les deux prochains mois. A l’heure actuelle, il s’agit d’une recommandation, mais il est fort possible qu’elle soit adoptée par le gouvernement et appliquée à l’ensemble du territoire.

Cela aura bien sûr des répercussions sur la NBA puisqu’il ne sera donc pas possible de jouer des matchs avec du public. Selon Woj les propriétaires et les dirigeants NBA croiraient de plus en plus que le meilleur scénario serait un retour à la compétition, mi, voire fin juin. La NBA serait à l’heure actuelle en train d’étudier la disponibilité des salles pour des dates allant jusqu’au mois d’août.

Avec un retour à la compétition si tard, on peut penser que la saison reprendrait uniquement pour les playoffs.

CDC recommendation of no events of 50-plus people for next two months comes as a number of NBA owners and executives increasingly believe a best case scenario is a mid-to-late June return to play — with no fans. League's scouting for possible arena dates all the way thru August.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2020