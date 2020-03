Vers une annulation du reste de la saison de G-League

Selon Woj et Malik Andrews, les équipes NBA s’attendraient à une annulation prochaine du reste de la saison de G-League, pour le moment – comme la NBA – simplement suspendue. Habituellement, la saison NBA s’achève fin mars et les playoffs débutent en avril. Les joueurs ont déjà été informés qu’ils seraient payés jusqu’à la fin du calendrier.

Reporting with @malika_andrews: NBA teams operating G League franchises expect rest of the minor-league season will soon be cancelled, sources tell ESPN. Regular season runs thru end of March, playoffs into April. Players have been informed they'll be paid thru end of schedule.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2020