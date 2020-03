Une reprise sans fans ? Des matchs joués dans les salles d’entraînement ?

Outre-Atlantique, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies ont conseillé dimanche de reporter ou d’annuler tout événement de plus de 50 personnes pour les deux prochains mois. Une décision qui affecterait bien sûr la NBA et ses milliers de fans par match si la consigne est adoptée par le gouvernement et appliquée à l’ensemble du territoire. Selon Woj les propriétaires et les dirigeants croiraient de plus en plus que le meilleur scénario serait un retour à la compétition, mi, voire fin juin.

L’insider a ajouté dans un article publié sur ESPN que les propriétaires sont actuellement dans l’attente des projections financières – qui ne devraient plus tarder – sur les pertes engendrées par la suspension de la saison, annoncée le 11 mars.

La NBA devrait fournir des prévisions concernant trois scénarios principaux : l’arrêt de la saison et ses conséquences financières, la reprise de celle-ci mais sans fans dans les salles, ou des playoffs joués avec fans.

Pour le moment, la ligue travaillerait à un retour des matchs sans fans, et aurait demandé à ses équipes de s’informer sur des dates disponibles au mois d’août dans leurs salles respectives pour les playoffs, mais aussi sur la possibilité de jouer dans des salles restant proches mais plus petites, y compris les salles d’entraînement.

via ESPN