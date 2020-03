Stephen Curry : « Nous devons tous prendre nos responsabilités »

Comme Rudy Gobert hier, Stephen Curry a pris la parole afin d’encourager le plus de personnes possibles à respecter les consignes des autorités afin de ne pas aider le coronavirus à se propager.

« Je sais qu’on vit une période mouvementée, assez folle et remplie d’incertitude mais je voulais prendre le temps d’encourager tout le monde à appliquer la distanciation sociale du mieux possible pour chacun afin qu’on puisse se débarrasser de la propagation de ce virus aussi vite que possible et ‘ aplanir la courbe ‘. Gardez une distance d’au moins un mètre avec les gens, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon autant que vous pouvez quand vous allez à l’intérieur, à l’extérieur. On peut tous s’unir et faire ça ensemble pour stopper la propagation de ce virus donc que chacun fasse sa part ! Je fais la mienne, je suis à la maison, ma famille et moi profitons les uns des autres mais autant que vous le pouvez, prenez vos distances afin que nous puissions nous débarrasser de ce virus le plus rapidement possible. Nous devons tous prendre nos responsabilités et faire ce qu’il faut pour arrêter la propagation. Il est urgent d’aplanir la courbe afin de nous donner à nous-mêmes et au système de santé les meilleurs chances de surmonter cette pandémie. Merci à tous. » Stephen Curry

We all have to take responsibility for ourselves and do whatever it takes to #stopthespread. There’s a sense of urgency to flatten the curve and give ourselves and the healthcare system the best chance to get through this pandemic. Share this message and let’s protect each other! pic.twitter.com/T8JfydahCu

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 15, 2020