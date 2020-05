Quand Kyrie Irving mettait à l’amende les meilleurs jeunes du pays : “C’était un inconnu à l’époque”

Dixième choix de la draft 2012, Austin Rivers a fait partie des joueurs les plus attendus quand il était jeune, meilleur joueur de sa génération au lycée. Son nom était connu de tous, et sa renommée lui permettait de participer aux meilleurs camps. Sauf qu’une année, Rivers, ainsi que tous les autres meilleurs jeunes du pays, sont tombés sur un meneur encore inconnu, qui s’est retrouvé dans un camp un peu par hasard. Ce qui ne l’a pas empêché de ridiculiser absolument tous les joueurs présents. Son nom ? Kyrie Irving.

“C’était un inconnu à l’époque, personne ne savait qui c’était. Il y avait des camps d’entrainement organisés par des stars, celui de LeBron James, Deron Williams… Et je me rappelle comme si c’était hier, qu’à celui de Deron Williams, qui était d’ailleurs un de mes joueurs préférés en grandissant, tous les gars les mieux notés du pays étaient-là : Brandon Knight, Dion Waiters, Josh Sheldon, John Wall… Tous ces gars étaient-là. Et il y avait ce gosse, Kyrie. Je crois que le camp avait lieu dans le New Jersey, où il vivait. Ils ont donc amené ce gamin du coin, il n’était même pas censé être là, mais quelqu’un n’avait pas pu venir, et ils avaient sous la main ce gamin qui savait jouer, donc ils l’ont fait venir. Donc il se pointe et je ne vais pas citer de noms, mais il y a des gars qui étaient-là : “Mais c’est qui ce mec ? Pourquoi il est là ?” On n’était que 20, c’était un camp très sélectif. On commence à faire des exercices en un contre un. C’est au tour de Kyrie, et il commence à ridiculiser tout le monde. Tout le monde était en mode : “WTF ?” Je n’avais jamais entendu parler de ce gars, et je me demandais d’où il sortait. Ensuite, Deron Williams entre en jeu. Normal, c’est son camp et il était All-Star à l’époque. Ils se rendaient coup pour coup. Et Kyrie faisait mal à Williams avec ses dribbles. On ne le connaissait pas nous, donc on ne savait pas ce qu’il avait dans le ventre, et on se demandait ce qu’il se passait. Le jour suivant, pareil. Le jour encore après ? Pareil. Ensuite, il a commencé à se faire un nom et a explosé.” Austin Rivers.