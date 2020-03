Pendant cette période difficile qui nous prive de NBA, Basket Infos a décidé de vous faire revivre quelques-uns des plus grands matchs de l’histoire dans une série d’épisodes, entre rencontres d’anthologie et performances individuelles hors du commun.

Pour ce deuxième volet, nous avons décidé de revenir sur le Game 4 des Finales 1993 entre les Bulls et les Suns au Chicago Stadium. Les Bulls mènent alors 2-1 et MJ reste sur deux matchs de suite à plus de 40 points.