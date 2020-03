Quel GM aux Knicks ? Un spécialiste du salary cap ?

Les New York Knicks ont nommé récemment Leon Rose comme président de la franchise et on s’attend à ce que ce dernier réorganise le front office et fasse éventuellement venir de nouvelles têtes. Cela ne devrait commencer que lors de l’intersaison selon le NY Daily News et le média new-yorkais nous apprend aussi que parmi les candidats pour le poste de GM il y a Brock Aller, un spécialiste du salary cap avec les Cleveland Cavaliers. Il serait même un candidat très sérieux à la succession de Scott Perry, dont l’avenir est flou.

Aller a été pendant 10 ans l’assistant personnel du propriétaire des Cavaliers Dan Gilbert avant d’être promu en 2017 directeur principal des opérations basket.

« Il est probablement un des plus fins capologistes de la NBA. Il en connait probablement plus sur le salary cap que PricewaterhouseCoopers sur le code IRS. Il vit avec le salary cap et l’accord collectif. » Gilbert en 2017 sur Aller.

A noter qu’Allan Houston, actuellement assistant spécial du GM des Knicks, devrait avoir un rôle plus important.