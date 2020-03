Comment Joel Embiid avait convaincu les Cavs de le drafter en 1ère position en 2014

C’est un mardi matin, un peu moins de deux semaines avant la draft 2014, que Joel Embiid a effectué un workout pour les Cavaliers dans leur salle d’entraînement d’Independence (Ohio). Là, les Cavs ont demandé à Vitaly Potapenko (2,08 m), de défendre au poste sur le Camerounais. S’il se doutait que ce dernier n’aurait pas trop de soucis face au plus lent et plus âgé assistant coach et ancien joueur NBA (125 kg, tout de même), Embiid les a surpris en le secouant « comme une poupée de chiffon » avec une « force extrême ». Embiid a ensuite été prié de s’installer mi-distance, où il a pu leur dévoiler un jump shot des plus fluides. Pour finir son workout, il a fait un pas derrière la ligne à 3-points et a rentré sa première tentative. « Comment pourrais-tu ne pas me drafter en n°1 ? » a-t-il alors lancé à David Griffin, GM des Cavs, avant d’en rentrer un autre.

« Regarde combien j’suis bon ! »

Puis un autre.

« Tu as besoin de moi, Griff ! »

Et un 4ème.

« Allez Griff, tu dois me drafter ! »

Un 5ème.

« Je suis tellement bon ! »

Un 6ème.

« Je dois être n°1 ! »

Un 7ème.

« Comment tu peux ne pas me prendre ? »

Sourires partagés dans le staff. Griffin confiera plus tard qu’il n’avait jamais vu meilleur workout.

« Il nous a dit là-bas qu’ils allaient choisir Joel en n°1. » François Nyam, l’un des agent d’Embiid à l’époque

Mais le lendemain matin, Embiid se réveille dans sa chambre d’hôtel avec une douleur très aiguë au pied droit. Une semaine plus tôt, Bismack Biyombo, représenté par la même agence, lui avait atterri sur le pied lors d’un workout commun à Santa Monica. Des examens passés à la Cleveland Clinic l’informeront plus tard qu’il souffre d’une fracture de l’os naviculaire et qu’il faut opérer. Embauché pour mettre sur pied une équipe prête à « gagner tout de suite », Griffin a dû se résoudre à passer son tour et Cleveland a finalement sélectionné Andrew Wiggins en 1ère position de la draft, avant de l’échanger contre Kevin Love 2 mois plus tard.

Les Bucks, en 2ème position, s’étaient déjà décidés sur Jabari Parker et Embiid n’avait de toutes manières aucune envie de jouer dans le Wisconsin. « C’est ringard là-bas », avait-il ainsi dit à Nyam. En revanche être sélectionné en 7ème position par les Lakers lui aurait beaucoup plu, lui qui vivait depuis quelque temps à Los Angeles et qui s’y sentait bien. « Fais ce que tu as à faire » a-t-il dit à Tellem, qui savait pertinemment qu’il ne serait pas disponible jusqu’en 7ème position et qui a donc tout fait pour lui vendre Philadelphie à la place. Une ville où Tellem a grandi et où Nyam avait déménagé au lycée. Embiid a fini par marcher et les agents ont fait savoir aux Sixers que s’ils voulaient Embiid, ils l’auraient. Le 26 juin, il a été sélectionné en 3ème position de la draft par Philadelphie, où il a dû attendre un peu plus de 2 ans (il avait été opéré une deuxième fois du pied en août 2015) avant de disputer son premier match de saison régulière.

