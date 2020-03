JO de Tokyo : le tirage au sort reporté

La FIBA a annoncé le report du tirage au sort des tournois de basket des Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévu le 20 mars à Mies en Suisse (Patrick Baumann House of Basketball), à une date ultérieure (pour le moment inconnue).

Une décision évidemment prise en respect des mesures visant à essayer de ralentir la pandémie liée au COVID-19.

Les tournois sont normalement prévus du 24 juillet au 9 août 2020.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men's & Women's Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, 🇨🇭 on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed.

