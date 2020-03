Avec la suspension de toutes les compétitions sportives majeures, ESPN a bien du mal à remplir sa grille des programmes sur ses différentes chaines. De ce fait depuis quelques jours il y a des rumeurs sur la possibilité que la sortie du documentaire de 10 heures sur les Bulls, The Last Dance, sorte avant la date prévue, le 2 juin (soit juste avant les finales NBA). ESPN a semé le doute lors de ses nombreux teasings ces derniers jours avec un “Coming Soon” (arrive bientôt) alors qu’auparavant la bande-annonce était accompagnée d’un “Coming in June” (Arrive en juin).

Il se murmure qu’ils tenteraient d’avancer la sortie, mais comme le rapportait Awfulannouncing, il ne serait pas terminé. Information confirmée par Burke Magnus, vice-président des programmes de la chaîne.

« Je sais que certains se sont posé la question pour « The Last Dance » et la réalité c’est que le documentaire n’est pas encore terminé, donc nous sommes limités pour l’instant. Évidemment on ne peut pas le sortir s’il n’est pas terminé. » Burke Magnus

A voir toutefois s’il pourra être terminé avant et s’il sortira avant le 2 juin.