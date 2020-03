Testé positif au coronavirus, Kevin Durant passe un message important

Les Brooklyn Nets ont annoncé que 4 joueurs de l’équipe ont été testés positifs, sans donner les noms, mais on devrait rapidement les connaître. Shams rapporte qu’il y a Kevin Durant parmi eux. L’ailier, qui est en fin de rééducation, a confié à The Athletic qu’il se sent bien, et fait partie des 3 joueurs des Nets qui ne présentent pas de symptôme pour le moment. Il a aussi fait passer un message important.

A noter que les Nets étaient à San Francisco la semaine passée et il faut espérer que KD n’a pas vu ses anciens coéquipiers. Le MVP était sur le banc des Nets la semaine passée à Los Angeles pour la rencontre face aux Lakers.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020