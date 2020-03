« J’ai parlé à plusieurs joueurs NBA qui étaient genre : ‘C’est fini, la saison est terminée, on va chiller’ »

Ancien préparateur physique chez les Celtics, Bryan Doo s’est entretenu avec The Athletic à propos du break imprévu et inédit de la ligue en plein mois de mars en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour les joueurs, c’est synonyme d’une forme physique potentiellement dégradée au moment du retour – s’il y en a un – sur les parquets.

« J’ai parlé à plusieurs joueurs NBA et ils sont genre : ‘Oh, c’est fini, la saison est terminée, on va chiller’. Non, c’est stupide.