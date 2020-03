La propriétaire des Pelicans fait un don d’un million de dollars

Les joueurs et les propriétaires NBA continuent de se mobiliser et de faire preuve de générosité pour venir en aide à ceux qui sont les plus touchés par la crisé liée à l’épidémie du coronavirus. La propriétaire des New Orleans Pelicans, mais aussi des Saints, Gayle Benson, a effectué un don d’un million de dollars afin de créer un fond d’assistance nommé le Gayle Benson Community Assistance Fund.

Un fond permettra aussi d’aider toutes les personnes impactées par la suspension de la saison NBA. Ainsi tous ceux qui bossent uniquement le jour des matchs et qui sont donc à temps partiel, aura l’assurance de toucher leur salaire pour les matchs reportés.

La semaine passée Zion Williamson avait aussi annoncé qu’il couvrirait les salaires du personnel du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours.