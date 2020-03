Rick Pitino : « Je méritais d’être viré par Louisville »

Rick Pitino sera de retour en NCAA la saison prochaine puisqu’il a décidé de quitter le Panathinaikos pour diriger Iona. Il avait quitté de force Louisville en octobre 2017 lorsque le board de la fac avait voté son licenciement après les accusations à l’encontre de la fac, dont une de pots-de-vin à la famille d’une recrue. Dans une interview accordée à WFAN radio il a reconnu qu’il méritait d’être viré.

« En regardant en arrière, je méritais d’être viré par Louisville. Étais-je innocent de tout acte répréhensible ? Oui, mais j’étais le leader et je méritais d’être viré. Il fallait que je passe à autre chose et c’est la plus grande leçon que j’en ai tirée. » Pitino