Les Lakers vont tous être testés et observer 14 jours de quarantaine

Quatre joueurs des Brooklyn Nets ont été positifs au coronavirus, dont Kevin Durant. Avant la suspension de la saison les Nets ont joué contre les Lakers à Los Angeles, où était Kevin Durant, mais aussi les Bulls et les Spurs.

Au vu de ces informations, le LA Times rapporte que les Los Angeles Lakers viennent d’avoir une conférence téléphonique avec leurs joueurs pour leur informer qu’ils allaient être testés demain. De plus, ils vont devoir observer 14 jours de quarantaine.

A noter que les Lakers n’ont pas joué de match après celui face aux Nets.

Sources: Lakers just had conference call with players and will be tested tomorrow for Coronavirus and will have 14 day self-quarantine.

— Brad Turner (@BA_Turner) March 17, 2020