Michael Jordan sur ses coéquipiers : « Si je les ai brisés, c’est qu’ils ne nous seront pas utiles quand on aura le plus besoin d’eux »

Alors que la diffusion du très attendu documentaire d’ESPN « The Last Dance » consacré aux Bulls de Michael Jordan pourrait être avancée en raison de la suspension de la saison, un extrait d’un documentaire d’il y a une dizaine d’années a été partagé par Ballislife.com. Dans ce dernier, on y voit que le G.O.A.T., obsédé par la victoire et uniquement par la victoire, ne martyrisait pas toujours uniquement ses adversaires…

Le documentaire The Last Dance, dont la diffusion devait initialement débuter le 2 juin prochain (soit 2 jours avant le début des Finales NBA avant la suspension de la saison) sera divisé en 10 épisodes pour une durée totale de 10 heures.

« Je ne dirais jamais que j’étais féroce, sans pitié. J’étais un compétiteur […] Je m’en foutais en fait si je les brisais. S’ils se sont brisés, c’est qu’ils ne nous seront pas utiles quand on aura le plus besoin d’eux. » Michael Jordan