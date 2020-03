Tony Allen à propos de Kobe Bryant : « J’aurais aimé être un ami […] Il était mon Michael Jordan »

Officiellement engagé dans le staff (développement des joueurs) du Memphis Hustle (équipe affiliée aux Grizzlies en G-League) en janvier, Tony Allen a aussi servi de mentor à Josh Jackson avant son retour dans la ligue mi-janvier, après 27 rencontres en G-League. Depuis fin février, il est aussi un ambassadeur de la franchise – comme Zach Randolph – pour laquelle il a durement défendu de 2010 à 2017.

« Je pense avoir trouvé ma vocation. Je remercie l’organisation de me donner l’opportunité de me montrer, d’être au contact et d’interagir avec les fans de mes expériences passées, d’être aux matchs, investi dans la communauté. J’ai beaucoup travaillé en tant que joueur des Grizzlies, sur et en dehors du terrain, donc quand ils ont eu besoin de moi pour aider, c’était une opportunité qui me tenait beaucoup à cœur. […] J’approche cela comme j’ai approché mon contrat rookie (il était le 24ème choix de la draft 2004). Je n’avais pas été drafté aussi haut que j’avais espéré, donc je n’avais pas autant d’argent que j’aurais voulu en arrivant en NBA. Mais j’ai grimpé les échelons, je suis devenu une star et j’ai signé un gros contrat. C’est comme ça que je veux approcher ce job. Je veux montrer que je peux progresser dans l’aide que j’apporte. Chaque année je peux être créatif dans ma façon d’aider l’organisation. Je suis derrière elle dans ce qu’elle construit quoi qu’il arrive, à 110%. » Tony Allen

Plusieurs fois dans son interview pour The Athletic, Allen a fait référence à Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier. En 2016 durant sa dernière saison NBA, le futur Hall of Famer avait donné à Allen ses chaussures après un match, et y avait écrit : « À Tony, le meilleur défenseur que j’ai jamais affronté ».

« Quand tu entends ça, tu n’y crois pas au début. Il était mon Michael Jordan, celui qui s’en rapprochait le plus. C’était une tragédie. Comment parler de cela ? C’était dur. Il a perdu sa fille. C’était dur. Toute cette situation, ça me fait fondre le cœur. » Tony Allen

Les deux s’étaient affrontés lors des Finales 2008 et 2010, lorsque Allen jouait pour les Celtics. En 10 matchs de playoffs contre lui, l’ex-Laker a tourné à 26.4 points de moyenne par rencontre mais seulement 38.7% aux tirs.

« J’aurais aimé avoir l’opportunité de parler avec lui, d’être un ami. J’aurais aimé savoir ce qu’il pensait en 2008, quand on l’a battu, ou en 2010, quand ils nous ont battus. Quel Tony Allen des deux était le meilleur défenseur selon lui ? Discuter de nos batailles. Ce n’est pas bon pour le basket, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et c’était une tragédie. C’est dur, simplement dur. » Tony Allen

via The Athletic