Les voisins new-yorkais de Joakim Noah sans doute contents de le voir signer aux Clippers

Joakim Noah vient de signer un contrat avec les Los Angeles Clippers et c’est sans doute une bonne nouvelle pour ses voisins de New York. Des résidents du luxueux immeuble de West Side dans lequel il habitait jusque-là ont ainsi demandé à ce que le pivot soit banni de la salle de sport partagée car il aurait transformé de cette dernière en un centre d’entraînement de fortune pour lui et ses acolytes. Un « personal trainer » aurait même été chargé d’indiquer les changements d’atelier à coups de sifflet.

« Vous avez Noah et ces gars qui font des sessions hardcore pendant que les gens autour essaient juste de faire leur jogging du matin. Par exemple 100 pompes, coup de sifflet, tout le monde court vers les tapis et commence à courir à 1000 à l’heure. Et Chelsea Piers est juste à côté, ils ont des salles pour ça là-bas. »

Le fameux appartement, un penthouse acheté par Noah en 2016 pour 5,8 millions de dollars, est situé au 555 W.23rd St. à Big Apple, et sa surface habitable est de plus de 200 mètres carrés.

« Quand les résidents se sont plaints, on leur a dit qu’on lui avait déjà demandé deux fois d’arrêter. »

Par ailleurs, l’une des sœurs du joueur (il a une sœur, Yelena, et deux demi-sœurs, Eleejah et Jénayé), qui avait l’habitude de passer du temps à l’appartement, ne serait plus la bienvenue depuis que le jacuzzi aurait été détruit lors d’une soirée qu’elle avait organisée.

« Apparemment, ils ont essayé de chauffer l’eau en utilisant du charbon provenant du barbecue. »

Les représentants de Noah, contactés, n’ont pas donné suite.

