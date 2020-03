Steve Kerr sur Team USA : « Nous allons nous organiser comme si les Jeux allaient avoir lieu, essayer d’assembler un roster »

Alors que l’incertitude plane sur la tenue des Jeux olympiques de Tokyo, les déclarations de Steve Kerr – assistant de Gregg Popovich, head coach de Team USA – sont allées dans le sens des dernières informations apportées par le CIO, hier. Rien n’indique pour le moment que les JO – dont la cérémonie d’ouverture est prévue pour le 24 juillet – n’auront pas lieu.

« Pop et moi avons discuté à plusieurs reprises la semaine passée et tout reste en suspens. On ne sait pas si les choses vont être reportées ou quoi que ce soit. Comme le reste du monde, on se demande ce qu’il va se passer. Nous allons nous organiser comme si les Jeux allaient avoir lieu, essayer d’assembler un roster, c’est tout ce que nous pouvons faire.