La draft NBA repoussée ?

Beaucoup de points d’interrogations, voilà qui résume bien la situation actuelle en NBA et dans le monde en raison de l’épidémie de coronavirus, qui force actuellement la population à se confiner autant que possible afin d’éviter la propagation au maximum. La saison NBA 2019-20 pourra-t-elle reprendre ? Si oui dans quelles conditions ? À quelles dates ? Personne n’a pour le moment la réponse même si l’on parle d’une possible reprise – si reprise il y a – au mois de juin, avec une fin de saison en août.

De ce fait, la draft, prévue cette année le 25 juin, pourra elle aussi être affectée. Rien d’officiel pour le moment, mais Adam Zagoria indique que plusieurs sources proches de la ligue s’attendaient à un report en juillet ou en août.

Nothing official from the NBA but multiple league sources expect the NBA Draft to be pushed back to July or August.

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) March 17, 2020