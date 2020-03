Les Kings suspendent toutes les activités liées au basket

Suite à la découverte de 4 nouveaux cas positifs au coronavirus chez les Nets, les autres équipes de la ligue continuent de prendre des mesures en conséquence. C’est le cas des Sacramento Kings qui explique, via un communiqué, que la franchise a décidé d’interrompre toutes les activités liées au basket jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs ne peuvent donc pas venir s’entraîner à la salle, comme cela était théoriquement possible, à condition de le faire seul.

« En accord avec les directives officielles du Sacramento County Health de « rester à la maison », l’ensemble des opérations basket au centre d’entrainement ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pendant cette période, il a été demandé aux joueurs, aux coachs et au staff de rester chez eux et de suivre les consignes du CDC pour rester en bonne santé dans un souci de sécurité. Comme déclaré vendredi, aucun joueur n’a ressenti les symptômes du COVID-19. Suivant le protocole de la NBA, le staff médical continue de prendre des nouvelles des joueurs chaque jour pour s’assurer qu’ils n’ont pas de symptômes. »

Kings have suspended all basketball operations activities at the team practice facility until further notice pic.twitter.com/ajrfu0TgqH

