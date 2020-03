Pour l’instant les TQO sont maintenus

A quelques exceptions, toutes les compétitions FIBA sont actuellement suspendues et on commence à parler d’une possible annulation/report des Jeux olympiques. Toutefois, pour le moment le CIO ne change pas ses plans et a annoncé hier « qu’aucune décision drastique n’est nécessaire pour le moment. » Qu’en est-il des TQO pour le basket ? Les 4 doivent se tenir du 23 au 28 juin au Canada, Croatie, Lituanie et Serbie, afin de déterminer qui sont les 4 derniers qualifiés.

Predrag Bogosavljev, directeur des compétitions FIBA, a annoncé que pour le moment ils n’étaient pas reportés.