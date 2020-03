Hall of Fame : les membres de la cuvée 2020 seront bien dévoilés le 4 avril

De coutume le Naismith Hall of Fame dévoilé les lauréats de la dernière cuvée lors du Final Foul NCAA, qui cette fois n’aura malheureusement pas lieu. L’annonce des nouveaux hall of famers se fera quand même et aura lieu le 4 avril à 18h heure française.

Rappelons qu’ils ne sont que 8 finalistes

Kobe Bryant (5 fois champion, MVP et 18 fois All-Strar)

Tim Duncan (5 fois champion, 2 fois MVP, 15 fois All-Star)

Kevin Garnett (champion NBA, MVP et défenseur de l'année)

Tamika Catchings (10 fois All-Star, 4 fois championne olympique)

Rudy Tomjanovich (5 fois All-Star, 2 fois champion, 1 médaille d'or olympique)

Kim Mulkey (Championne NCAA en tant que joueuse, coach et assistant coach, une première),

Barbara Stevens (5ème coach à atteindre les 1 000 victoires en NCAA, au Hall of fame du basket féminin)

Eddie Sutton (4 fois coach de l'année, premier à avoir mené 4 facs au tournoi final)

Les cérémonies auront lieu le 29 août.