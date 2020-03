Coronavirus : Un membre des Nuggets testé positif

Les Denver Nuggets viennent d’annoncer qu’un des membres de leur organisation a été testé positif au coronavirus. Il ne s’agit pas d’un joueur, mais d’une personne de l’organisation, sans qu’on en sache plus sur sa fonction.

La franchise précise qu’il a été testé sous le conseil des autorités sanitaires et du staff médical de l’équipe. Il présentait lundi des symptômes faisant penser au coronavirus et il est désormais en quarantaine et surveillé par le staff médical de l’équipe.

C’est le 8ème membre d’une franchise testé positif, les 7 premiers étant des joueurs.