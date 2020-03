Serge Ibaka : « Je suis en NBA depuis 11 ans et c’est la première fois que je joue comme je le veux »

« Vous voulez la vérité ? Ça ne voulait rien dire pour nous cette série (15 victoires). On joue pour jouer, pour gagner chaque match. Et ça ne voulait rien dire pour nous. Vous connaissez notre objectif, et c’est tout ce qui compte. Nous en tout, on ne le perd jamais de vue. On est arrivé jusque-là et on sait ce qu’on doit faire. On sait les efforts que ça demande, ça ne sera jamais plus facile, ça sera même plus dur. Mais on sait ce qu’il faut, et c’est ce qu’on veut. Je pense que l’équipe est différente grâce à la progression de OG, Fred, Norman… Serge est de plus en plus fort, et depuis qu’il est avec nous, il a changé son jeu et il s’est adapté. On connait tous Pascal et ce qu’il a fait. Je dirais que leur progression, leur maturité et la confiance qu’ils ont sur ce qu’ils savent qu’ils peuvent faire, tout ça est différent. Nous avons un bon mix, je suis un des plus vieux de l’équipe et OG un des plus jeunes. Mais on sort tous ensemble, on se parle et on peut tous s’amuser ensemble. On ne prend pas les choses trop au sérieux. On connaît notre objectif, on veut des titres et on veut que tout le monde puisse prendre soin de sa famille. » Kyle Lowry.