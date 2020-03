Kevin Love : « Il existe plein de manières de garder contact virtuellement »

La NBA est toujours à l’arrêt, et pour un bon bout de temps. Comme en plus les joueurs n’ont pas le droit de s’entrainer à plusieurs, ils ont beaucoup de temps libre et certains, comme Kevin Love, en profitent pour faire passer des messages à leurs fans, en les incitant à se serrer les coudes et à ne pas se décourager.

« Je sais que vous traversez des moments compliqués actuellement et qu’il y a des gens qui doivent gérer du stress, de l’anxiété, un sentiment d’inconnu… Et ce chaque jour. Chaque nouvelle journée présente un nouveau challenge, on ne sait pas ce qu’il y aura dans le futur. Quand vous voyez des gens traverser des épreuves, c’est normal de se sentir comme ça. Je pense que plus que jamais, c’est le moment d’avoir de la compassion. On doit être gentil, faire attention à ce qu’on dit, à ce qu’on fait et avoir un sens de la communauté. C’est le plus important, je pense. La communauté NBA a pris ses responsabilités, c’est pareil pour tous les sports d’ailleurs. Et même au-delà du sport d’ailleurs. C’est génial de voir ça et les gens ont besoin d’encore plus parce qu’ils veulent avoir le sentiment de faire partie de quelque chose d’encore plus grand, d’être du bon côté de l’histoire. Les humains sont résilients, on réussira à traverser ça, mais dans le même temps on doit avoir de l’empathie, de la compassion, et savoir que nos actions, nos mots, ont de l’importance en ce moment parce que beaucoup de gens traversent des moments encore plus compliqués que nous. Tout ce qu’on peut faire, c’est continuer d’avoir des messages pour eux, de communiquer, et d’avoir, encore une fois, ce sens de la communauté qui est très important. La plupart d’entre nous doivent prendre de la distance socialement, ce qui ne veut pas dire qu’on doit s’isoler. Il y a plein de manières de garder contact virtuellement. On peut partager plein de choses avec ceux qu’on aime. Localement, mais aussi dans le monde entier. On a de la chance là-dessus. La communauté NBA a cette possibilité, donc si on peut le faire il le faut. Nous, les humains, avons les capacités de faire des choses qui comptent si on s’y met. Je vais juste dire de continuer à prendre soin des autres des manières qu’on peut. Pas seulement de leur bien-être physique, aussi mental en ce moment d’anxiété. On ne sait pas ce qu’il va se passer dans le futur, ce qu’il va se passer le lendemain. Tout ce qu’on espérer, c’est se serrer les coudes pour s’en sortir le mieux possible. » Kevin Love.