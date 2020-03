Le Cinq All-Time des Lakers de Danny Green et Dwight Howard

Dans le dernier épisode de Take It There de Bleacher Report, Taylor Rooks a demandé aux Lakers Danny Green et Diwhgt Howard de donner leur 5 majeur historique des purple & gold

« En meneur de jeu Magic Johnson. En deux Kobe Bryant. Au poste trois je dois choisir LeBron. En quatre Shaq. En 5 Kareem. » Dwight Howard

Quant à celui de Green, il est plus surprenant

Je vais prendre une route différente. Je vais prendre Magic en un, Kobe en deux, LeBron en trois, A.D (Anthony Davis) en quatre, et beaucoup ne vont pas aimer ça, mais je vais choisir Big Game James (Worthy) au poste cinq. Je dois choisir Big Game. Je dois le choisir. Comme ça y’a du jeu rapide, un peu de small ball.

Pas de Kareem Abdul-Jabbar donc, mais quand même 4 MVP des finales.