Peter Feignin : « Il fait profil bas, mais Khris Middleton est un assassin »

Quand on parle des Milwaukee Bucks, tout le monde pense d’abord à Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak réussit une grosse saison (29,6 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives par match) qui le place parmi les favoris au titre de MVP. Mais à ses côtés se trouve un très bon bras droit en la personne de Khris Middleton. L’ailier réussit sa meilleure saison en carrière, avec 21,1 points à 50% aux tirs dont 42% à trois points et 91 aux lancers francs, 6,2 rebonds et 4,1 passes décisives par rencontre. De quoi s’attirer les compliments du président des Bucks Peter Feignin.

« Si vous voulez entendre dire que Khris Middleton n’est pas le joueur le plus sous-estimé de la NBA, vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Son pourcentage aux tirs le montre, et si vous parlez aux joueurs et aux personnes autour de la NBA, ce gars joue à un très haut niveau des deux côtés du terrain. C’est le meilleur coéquipier et une super pièce aux côtés de Giannis, grâce à sa capacité à mettre des tirs et à ses qualités en général. Il est silencieux, il fait profil bas, mais c’est un assassin. Ses résultats le montrent. Il faut maintenant le prouver à l’échelon supérieur, en playoffs. Mais vous allez avoir du mal à me convaincre qu’il y a un meilleur arrière (même s’il joue plutôt 3 ndlr) que lui en NBA. » Peter Feignin.

L’ailier a aussi cette saison décroché une deuxième sélection au All-Star Game. C’est la deuxième de sa carrière, puisqu’il avait déjà participé au match des étoiles l’année précédente, au grand dam de Gilbert Arenas à l’époque.

« Il tourne à trois points de moins par match cette année (il était à 20,3 points par rencontre en 2017/2018 et 18,3 en 2018/2019 ndlr), il tire moins bien, à deux et à trois points, prend moins de lancers, mais est sélectionné au All-Star Game ? Comment ? Vous ne pouvez pas évaluer son apport dans le succès de l’équipe s’il ne joue pas bien. OK, Milwaukee est la meilleure équipe de la ligue donc il faut prendre les deux meilleurs joueurs de l’équipe pour le All-Star Game. » Gilbert Arenas.

En tout cas, Middleton a largement dépassé les attentes du début de sa carrière, lui qui n’a été sélectionné qu’en 39e position en 2012.

Via Heavy.com.