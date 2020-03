La Ligue BIG3 veut organiser un tournoi en mode télé-réalité au mois d’avril…

Toutes les compétitions de basket sont à l’arrêt, la Turquie ayant décidé aujourd’hui de stopper son championnat. Si en Chine on espère bien reprendre, tout comme au Japon et en Corée du Sud, la NBA ne reprendra pas avant le 11 avril et il est fort possible qu’il faudra encore encore plus longtemps.

Hier Adam Silver expliquait qu’il avait discuté d’un possible match exhibition, mais il ne sera pas simple de mettre ça en place. Cependant Yahoo! Sports rapporte que la ligue BIG3 espère bien pouvoir effectuer des matchs d’exhibition au mois d’avril afin de contenter les fans en manque de basket.

Pour la mise en place de ce tournoi de pré-saison, Ice Cube veut sélectionner entre 16 et 22 joueurs de BIG3, testés négatifs au coronavirus, avant de les mettre en quarantaine du côté de Los Angeles. Une quarantaine qui serait effectuée dans une grande maison de LA avec un terrain de basket et le nécessaire pour l’entraînement des joueurs y seront construits. Si un joueur sort de sa quarantaine, il ne pourra plus jouer.

Ice Cube et Jeff Kwatinetz, directeur divertissement de la ligue, sont actuellement en discussions avec plusieurs chaînes pour la diffusion du tournoi. Ils espéreraient aussi un intérêt de la part de chaînes étrangères.

La ligue veut aller encore plus loin et orienter ça à la manière de la télé réalité puisque la vie quotidienne des joueurs en quarantaine sera filmée. Pour motiver tout le monde Y! rapporte qu’il y aura plusieurs millions de dollars en jeu.

Rappelons que la saison doit démarrer le 20 juin à Memphis.