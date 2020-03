Une saison NBA de décembre à août ? Adam Silver : « C’est possible »

Il y a quelques jours le président des Atlanta Hawks, Steve Koonin, suggérait que la NBA commence sa saison plutôt au mois de décembre pour s’étaler jusqu’au mois d’août, pour éviter notamment la concurrence avec la NFL. Avec l’actuelle suspension de la ligue, et un report de la saison jusqu’au mois d’août, la saison 2020-21 pourrait commencer au mois de décembre. Et si finalement la NBA adoptait suite à ça un calendrier de décembre à août ?

« C’est possible. Ce sont des choses dont nous discutons, que ce soit avec les dirigeants d’ESPN ou Warner Media, ou nos partenaires des télés locales. Je dirai que le programme de télévision traditionnel a tellement changé depuis que je suis arrivé dans ce business. Prime time ça signifie quelque chose de très différent d’avant puisque désormais les gens portent en gros leur télévision dans leur poche. L’été est vu désormais différemment qu’il ne l’était avant d’un point de vue de la télévision, donc que nous traversions ça ou non (la suspension de la saison), c’est quelque chose que la ligue étudie. Et beaucoup de nos propriétaires sont des technologues, des spécialistes des médias de formation, donc c’est quelque chose sur lequel les propriétaires et les dirigeants de la ligue travaillent beaucoup, surtout lors de la dernière année. » Adam Silver