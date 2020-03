Coronavirus : les Brooklyn Nets réagissent à la polémique

Il y a encore quelques jours, très très peu d’Américains étaient soumis au test du coronavirus, ce qui fait polémique, au contraire de joueurs NBA, dont pas moins de 8 équipes ont déjà été testées. Après l’annonce du test positif de plusieurs joueurs des Nets, le maire de New York, Bill de Blasio, avait déclaré

Réponse des Nets :

« Alors que nous avons appris que des joueurs NBA dans d’autres équipes avaient été testés positifs au coronavirus, nous avons remarqué que plusieurs de nos joueurs et membres de notre staff avaient des symptômes. En nous basant sur cette information, et le fait que nos joueurs sont très exposés du fait des contacts physiques qu’il y a au basket, et de la proximité des joueurs et des staffs dans une équipe, et la possibilité que cela se propage rapidement d’équipe en équipe, nos experts médicaux nous ont conseillé de faire tester nos joueurs. Nous avons effectué les tests via une entreprise privée et payé nous-mêmes parce que nous ne voulions pas impacter les ressources publiques du CDC. Grâce aux résultats des tests, nous avons pu prendre des précautions immédiates et isoler les joueurs qui ont été testés positifs. Si nous avions attendu que les joueurs montrent des symptômes, ils auraient pu présenter un risque pour leur famille, leurs amis et le public.Nous espérons qu’en attirant l’attention sur le besoin critique de tester des porteurs positifs asymptomatiques, nous pourrons commencer à contenir la propagation et sauver des vies. Nous pensons que ce n’est pas seulement la bonne chose à faire pour nos joueurs et leur famille, mais que c’est la chose responsable à faire d’un point de vue médical et épidémiologique.